Выпуск легковых автомобилей в РФ упал наполовину

По данным Росстата, за четыре месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 264 тыс. легковых автомобилей, что на 47,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 20 тыс. машин – это на 85,4% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что на предприятии Haval в Тульской области в апреле стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo. В то же время подавляющее большинство российских автозаводов по-прежнему находились в простое в связи с нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

Производство грузовых автомобилей в январе – апреле составило 52,5 тыс. единиц, что на 5,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В апреле с российских конвейеров сошло 12,2 тыс. грузовиков – это на 30,4% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в апреле снизил производство на 15%, выпустив 3803 грузовых автомобиля.

О текущей ситуации в российском автопроме читайте в нашем отдельном материале.