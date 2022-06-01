В мае шесть брендов повысили цены на автомобили, а один – понизил

Эксперты портала «Цена Авто» провели очередной мониторинг официальных сайтов производителей, представленных на российском рынке, в ходе которого выяснилось, что в мае у шести марок выросли цены на автомобили, а у одного они снизились.

Цены на весь модельный ряд подняли китайские бренды Changan (на 20 – 30%) и Geely (на 42 – 55%). То же самое проделал и отечественный УАЗ, все автомобили которого подорожали на 25 – 39%.

Еще три марки в последний весенний месяц отметились удорожанием лишь одной своей модели. Так, у китайской FAW кроссовер Bestune T77 прибавил в цене 250 тысяч рублей (от 12,2% до 13,7% в зависимости от комплектации). Японская Mitsubishi увеличила стоимость одной комплектации кроссовера Outlander – на 40 тысяч рублей (+1,1%). А у французской Peugeot минивэн Expert Business Coupe в одной из версий стал дороже на 900 тысяч рублей (+28,9%).

А вот китайский производитель Haval, напротив, снизил цены у двух моделей. Если кроссовер Jolion во всех комплектациях стал дешевле на 220 тысяч рублей (от 7,6% до 9,2%), то внедорожник H9 потерял 500 тысяч рублей (от 9,4% до 10,2%).

Впрочем, у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo и другие.

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Фото: Haval