Volkswagen Touareg получил юбилейную версию

Компания Volkswagen представила специальную версию внедорожника Touareg, которая посвящена 20-летию модели. В продаже на европейском рынке новинка появится летом 2022 года по цене от 77530 евро, что соответствует 4,9 млн рублей. Напомним, с 2002 года, когда дебютировал Volkswagen Touareg, модель сменила три поколения и разошлась по всему миру тиражом более миллиона экземпляров.

Как пишет газета «Коммерсант», юбилейный Volkswagen Touareg Edition 20 окрашен в эксклюзивный темно-синий цвет Meloe Blue в сочетании с черными акцентами, оснащен 20-дюймовыми колесами Bogota, задние стекла затонированы, а на стойках кузова размещены шильдики Edition 20.

Салон внедорожника отделан черной кожей, на селекторе коробки передач вытиснена эмблема Edition 20, а кроме того, модель получила особые накладки на пороги и красные акценты на декоративных панелях отделки интерьера.

Новый Touareg Edition 20 будет доступен с 231- или 286-сильным турбодизелем 3.0 V6 TDI, 340-сильным бензиновым турбомотором 3.0 V6 TSI или 381-сильной гибридной установкой. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или полным приводом.

Какие модели могут появиться на российском рынке, можно прочесть в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen