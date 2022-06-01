11 изменений, которые ждут российских автовладельцев в июне

Мы насчитали в июне более десятка важных изменений для владельцев транспортных средств в России. Какие-то из них касаются всех, без исключения. Другие - ориентированы лишь на определенную категорию. Давайте бегло просмотрим их все, кому интересно - узнает о них побольше, основываясь на наших ссылках.

- На сервисе «Госуслуги» продолжается доработка приложения «Госуслуги Авто», и, судя по комментариям в СМИ, со дня на день может заработать цифровой вариант водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Эти документы можно будет показывать инспекторам на смартфоне, и такой «мобильный вариант» будет равноценен бумажному. Чтобы проверить подлинность этих документов, инспектора будут заглядывать в свои базы данных через специальные электронные устройства. Подробнее - здесь.

- С 1 июня вступает в силу измененный перечень неисправностей, при наличии которых эксплуатация машины запрещена. Так, например, если в комплектацию автомобиля входит система навигации, она должна быть на месте и работать без сбоев. Ремни безопасности в машине теперь могут быть только с автоматической затягивающей катушкой. Если у вас устаревший образец ремней без возвратной катушки - можете нарваться на штраф, лучше заменить. Особое внимание в этом перечне недопустимых неисправностей уделено резине. Кроме того, что она должна использоваться строго по сезону (зимой - зимняя, летом - летняя, с учетом климатических особенностей региона), инспектор ГИБДД сможет оштрафовать вас за ее состояние - даже если только одна из ее сторон имеет изношенный протектор или вы установили разные шины на противоположных осях.

- Автовладельцам, которые передвигаются на машинах с газобаллонным оборудованием (с пропан-бутаном или метаном), теперь необходимо иметь при себе паспорт на каждый из установленных баллонов и быть готовыми к тому, что инспектор ГИБДД вправе проверить не только наличие этих документов, но и сверить соответствие серийного номера на баллоне и в документах.

- В июне 2022 года в нашей стране могут вырасти выплаты по ОСАГО. Потому что с 19 июня должны вступить в силу новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. В последний раз актуализацию справочников проводили 19 марта 2022 года. Но за это время цены на запчасти существенно выросли. Соответственно, это должно найти отражение в новом справочнике. Выплаты по ОСАГО уже немного подросли. Подробнее об этом - здесь.

- К 1 июня 2022 года в России было обещано создать все условия для запуска федерального приложения для фиксации нарушений ПДД обычными гражданами. Об этом напомнил сегодня портал Autonews, при этом признав, что пока на их официальный запрос о судьбе приложения ответы не получены. Напомним, тестовое название приложения - «Народный инспектор». Его планировали создать на базе столичного «Помощника Москвы», которое помогает наказывать автовладельцев за парковки на газонах и нарушение правил стоянки и остановки. Поручение для создания такого сервиса давал в 2021 году президент Владимир Путин.

- Кроме того, автомобильные СМИ ожидают, что уже в июне в силу может вступить новый документ, которым определен новый Порядок общения инспекторов ГИБДД с автомобилистами. В мае закончились публичные слушания по обсуждению этого документа, разработанного МВД, и теперь ничто не мешает запустить его в жизнь. было обещано, что он вступит в силу «в ближайшее время». Как сообщает тот же Autonews, в документе, к примеру, определено, что сотрудники скрытого патруля смогут ездить во время дежурства в обычной одежде; что при отстранении от управления автомобилем за городом инспектор обязан подкинуть водителя поближе к цивилизации; что за исключением форс-мажорных ситуаций инспекторы не имеют права пользоваться телефонами водителей, а также ряд других вопросов.

- В конце июня водительские удостоверения в России приобретают новый статус. С 29 июня 2022 года при необходимости вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в дополнение к ФИО, серии и номера паспорта, и номеру мобильного телефона) для идентификации личности человека можно будет указывать номер водительского удостоверения. Водительские права можно будет использовать при осуществлении денежных переводов, получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг. Можно будет без идентификации проводить платежи по КАСКО и ОСАГО (в размере до 40 тыс. рублей, раньше эта планка была на уровне 15 тыс. рублей).

- Что касается новых штрафов, на начало лета их заявлялось несколько, но по ним пока нет ясности - ни по срокам введения, ни по размерам наказания. Какие-то из них заявлялись давно и связаны с новым административным кодексом (который пока полностью не принят), а какие-то еще находятся в стадии внесения поправок. Так, например, в конце мая (и значит, может быть принят в июне) в Думу был внесен законопроект по усилению ответственности для тех, кто уже был лишен прав, но и без них все равно сел за руль. В статью 12.7 КоАП РФ предлагают внести новую норму ответственности: штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов. И это только при условии, что такой водитель, лишенный прав, просто сел за руль и ничего плохого на дороге совершить не успел.

- С 1 июня 2022 года в России вступил в силу новый стандарт (ГОСТ Р 59848-2021), который теперь обязан учитываться при закупке автобусов. С новым стандартом можно ознакомиться на портале Автосправочная.ру. Однако, если коротко изложить его суть, новый стандарт закрепляет, что независимо от страны изготовления, закупаемая автобусная техника должна отвечать современным требованиям безопасности. Массовые проверки автобусной техники активно ведутся у нас в стране, начиная с 2019 года. Так вот теперь стандартом закреплено, что испытания такой техники больше не должны ограничиваться «методами цифрового моделирования и квазистатическими испытаниями». Проверки на безопасность должны проводиться «натурно», а на цифровое моделирование разрешено опираться только на стадии предварительного этапа проверки безопасности. Натурным испытаниям теперь, согласно новому ГОСТу, должна проверяться работа аварийных люков (на случай опрокидывания транспортного средства). С применением методов разрушающего контроля будут проверять, не полетят ли по салону в случае аварии багажные полки, аварийные молотки, аптечки и пр. Проверки будут касаться и оборудование водительского места, и устройства для регулирования ремней безопасности на пассажирских креслах и многое другое.

- Автовладельцам России обещают, что с 20 июня 2022 будет меньше ошибок при взыскании с должников неоплаченных вовремя штрафов, в том числе и за нарушенные Правила дорожного движения. Благодаря внедрению новых автоматических систем система будет более корректно перепроверять данные, применять в отношении должников более совершенный идентификатор, который минимизирует ошибки.

- И последнее. 30 июня 2022 года истекает продленный срок, в течение которого автопроизводителям было разрешено временно выпускать автомобили без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Напомним, с 17 августа 2021 года в странах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) было временно разрешено выпускать автомобили без установки «ЭРА-ГЛОНАСС». Речь идёт о транспортных средствах категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (легковые автомобили, автобусы и грузовики, за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей). Выпустив такие транспортные средства без системы, производители обязались позже их дооснастить. Однако в мае были приняты поправки к этому разрешению, и теперь в РФ выпускать транспортные средства без «ЭРА-ГЛОНАСС» разрешено до 1 августа 2022 года, а сроки дооснащения такими модулями выпущенных авто сдвинуты на 1 февраля 2023 года.