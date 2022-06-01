Лучший иностранный бренд на рынке грузовиков в мае – китайский Shaanxi

Китайский производитель Shaanxi (Shacman) стал самым популярным среди иномарок на рынке новых грузовых автомобилей в России по итогам мая 2022 года. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за последние четыре недели (со 2 по 29 мая) реализация грузовиков Shaanxi в нашей стране составила 508 единиц, что обеспечило китайскому бренду второе место в общем зачете. Выше него – только КАМАЗ (1478 шт.). На третьем месте располагается еще одна отечественная марка – Ural (322 шт.). При этом если смотреть продажи по неделям мая, то Shaanxi тоже стабильно занимал вторую строчку, а вот в апреле он балансировал на третьей – четвертой позициях.

В целом же на долю всех «китайцев» в мае пришлось 25% от общего объема реализации новых грузовых машин в РФ. Причем в последнюю неделю мая (с 23 по 29 число) этот показатель даже достиг 28%. Иными словами, сегодня каждый четвертый грузовик, продаваемый на российском рынке – из КНР.

Более подробная информация о продажах грузовых (и не только) автомобилей за каждую неделю содержится в специальном обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Shaanxi / Shacman