Представлен экскурсионный кабриолет на базе УАЗ «Профи»

Нижегородская компания «Универсал-НН» представила экскурсионный внедорожник-кабриолет на базе коммерческого грузовика УАЗ «Профи».

Как пишет портал Wroom.ru, у исходного двухрядного автомобиля убрали заднюю стенку кабины и часть крыши, а вместо кузова установили оригинальную платформу с сиденьями для туристов. В салоне можно разместить до 8 пассажиров, причем компоновка сидений может меняться в зависимости от потребностей. Также у машины есть высокий каркас, на который в случае плохой погоды можно установить тканевый тент.

О технических доработках экскурсионного кабриолета УАЗ «Профи» не сообщается. Стандартный грузовичок этой модели оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (150 л.с.), альтернативой которому может служить аналогичный газо-бензиновый ДВС (143 л.с.). Оба варианта агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке. Стоимость новинки также неизвестна, а обычный двухрядный УАЗ «Профи» в настоящее время предлагается по цене от 1 млн 637 тыс. рублей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», за четыре месяца 2022 года в России было продано 748 автомобилей УАЗ «Профи», что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото: «Универсал-НН»