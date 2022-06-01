Калининградский завод «Автотор» делает ставку на будущее производство электромобилей, планируя выпускать 50 – 60 тыс. таких машин ежегодно. Об этом местному телеканалу «Каскад» заявил основатель компании Владимир Щербаков, добавив, что, согласно обязательствам СПИК, в следующем году «Автотор» должен поставить не менее 200 электромобилей. Полный переход на электромобили запланирован с 2024 года, и за 4 года предприятие намерено произвести примерно 300 тыс. единиц, пишет агентство «Интерфакс».

Как рассказал Щербаков, в первом квартале следующего года в Калининградской области планируется запустить 7 – 8 новых заводов-поставщиков автокомпонентов. По его мнению, непосредственно в регионе можно локализовать производство электродвигателей, подушек безопасности, пластмассовых изделий, сидений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2022 года калининградский завод «Автотор», Минпромторг РФ, госкорпорация «Росатом» и правительство Калининградской области подписали соглашение о взаимодействии в области развития экологического транспорта на территории региона. В соответствии с документом стороны договорились направить совместные усилия на организацию и развитие производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных интеллектуальных технологий на территории Калининградской области. Как сообщалось ранее, «Автотор» планирует выпустить две модели электрокаров – молодежный ситимобиль и автомобиль для людей с ограниченными возможностями.

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Фото: «Автотор»