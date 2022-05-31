Hyundai построит завод по выпуску электромобилей в США

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Group намерен инвестировать 5,54 млрд долларов в строительство завода по производству электромобилей и аккумуляторов в штате Джорджия. Строительство предприятия начнется в 2023 году, старт коммерческого производства намечен на 2025 год. Какие модели электромобилей будет выпускать завод, в Hyundai не раскрывают. Предполагаемая производственная мощность составит 300 тыс. автомобилей в год, сообщает агентство «ТАСС». Штат работников будущего предприятия превысит 8 тыс. человек.

«США всегда занимали важное место в глобальной стратегии нашей компании, мы рады сотрудничать со штатом Джорджия ради достижения нашей общей цели – продвижения электромобилей и экологической устойчивости в США», – заявил председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон.

В свою очередь, губернатор Джорджии Брайан Кемп назвал эту сделку крупнейшим проектом экономического развития в истории штата.

Как отмечают в Hyundai, Джорджия была выбрана в качестве места для новых промышленных объектов из-за ее географической близости к покупателю, качественной рабочей силы.

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Фото: Hyundai