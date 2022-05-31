Новый Peugeot 408 будет представлен в конце июня | АВТОСТАТ

Новый Peugeot 408 будет представлен в конце июня

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Новый Peugeot 408 будет представлен в конце июня

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Компания Peugeot опубликовала первое официальное изображение 408-й модели нового поколения, чья премьера состоится в конце июня. Новинку будут выпускать в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Peugeot, причем только в четырехдверном кузове.

Как пишет портал Motor.ru, новый 408-й сохранит платформу предшественника (EMP2), а также получит безрамочную радиаторную решетку с модернизированным логотипом (герб с изображением головы рычащего льва) и характерные фары с «клыками» дневных ходовых огней, как у «глобального» Peugeot 308. При этом салон значительно упростили, лишив автомобиль сенсорного дисплея с «рояльными» клавишами. Проще оформлен и центральный тоннель.

Что же касается 408-го второго поколения, то он останется в продаже на китайском рынке, но под другой маркой. Модель будут выпускать под суббрендом Fukang, который принадлежит Dongfeng, и присвоят индекс ES600. Более того, эта модель станет электромобилем: ее оснастят 150-сильным электромотором, установленным на передней оси, который будет питать батарея емкостью 53,6 кВт-ч. На одном заряде седан сможет проезжать 430 км по циклу NEDC.

Что же касается России, то у нас до недавнего времен производили седан Peugeot 408 первого поколения. Однако в середине апреля на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области, на котором выпускались и другие модели марок, входящих в концерн Stellantis, ввели режим простоя без определенного срока окончания.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с санкциями в отношении России – содержится у нас на сайте под тэгом санкции

Фото: Peugeot

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкиpeugeotpeugeot 408

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