В России начались продажи нового китайского пикапа Dongfeng DF6

Российские дилеры Dongfeng начали продажи нового рамного пикапа DF6. Новинка предлагается в комплектации Comfort стоимостью 2 млн 790 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Четырехдверная кабина с двумя рядами сидений вмещает четырех человек. Габариты DF6 составляют 5310х1850х1810 мм, дорожный просвет – 220 мм. Внушительные размеры грузового отсека (1520х1520х475 мм) позволяют перевозить широкий спектр грузов, в том числе европалеты. Благодаря допустимой полной массе в 2459 кг пикап не попадает под ограничения, действующие в ПДД для грузового транспорта полной массой свыше 2,5 т.

Внешнее оборудование DF6 включает светодиодные дневные ходовые огни и повторители поворотников в зеркалах, передние и задние противотуманные фары, боковые пороги и декоративные дуги грузового отделения, легкосплавные колесные диски с шинами размерности 255/70 R16. Салон автомобиля отделан практичной и элегантной экокожей черного цвета.

Пикап DF6 оснащается турбодизельным двигателем ZD25T5 рабочим объемом 2498 куб.см мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 305 Нм, развиваемым в диапазоне 1800-2600 об/мин. В трансмиссии используется 5-ступенчатая механическая коробка передач. В России автомобиль предлагается с полным приводом, выполненным по классической для серьезных внедорожников схеме «парт-тайм» с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Пикап DF6 оснащен передней подвеской на двойных поперечных рычагах и зависимой рессорной сзади.

В оснащение комплектации Comfort входят кондиционер, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, подогрев сидений и зеркал, задние парктроники, электропривод стекол и зеркал, система контроля давления в шинах (TPMS), система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», USB-магнитола с управлением на руле.

В набор систем безопасности включены подушки безопасности водителя и пассажира, антиблокировочная система тормозов (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), антипротивобуксовочная система (TCS), электронная система стабилизации (ESP/ESC), а также конструктивно запрограммированные зоны безопасности рамы и кузова автомобиля.

Во сколько обходится содержание пикапа (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Dongfeng