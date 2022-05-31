Mercedes-Benz создаст линейку коллекционных автомобилей Mythos Series

Компания Mercedes-Benz выпустит ретроспективную линейку автомобилей Mythos Series, вдохновленную легендарными моделями прошлого. Запуск роскошной и эксклюзивной серии Mythos станет одной из мер по увеличению продаж топового сегмента Top-End Luxury.

Как сообщает портал Motor.ru, в линейку Mythos Series войдут мелкосерийные машины, рассчитанные «на самых преданных энтузиастов и коллекционеров Mercedes-Benz, которые будут стоить дороже роскошных Maybach». Первым на рынок выйдет спидстер на основе Mercedes-AMG SL, однако когда именно это произойдет, в компании не уточняют. Судя по опубликованному тизеру, он получит «горбатую» корму.

Параллельно будут выпускаться специальные серии ультрароскошных Mercedes-Maybach, таких как Haute Voiture, а также продолжится практика коллабораций с представителями фэшн- и музыкальной индустрий. В целом же немецкий автопроизводитель намерен увеличить объемы инвестиций в развитие своего самого дорогого сегмента Top-End Luxury (все продукты AMG и Maybach, а также S-Class, G-Class и GLS) с целью нарастить продажи к 2026 году на 60% по сравнению с «доковидным» 2019-м.

А вот сегмент моделей начального уровня Entry Luxury, к которому относятся A-Class, B-Class и так далее, напротив, будет сокращен. Ранее стало известно, что линейку урежут (Entry Luxury, к которому относятся A-Class, B-Class и так далее,) с нынешних семи до четырех моделей, но каких именно, не уточняется. По одной из версий, в отставку могут отправить B-Class и CLA.

Во сколько обходится содержание автомобиля Mercedes-Benz (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mercedes-Benz