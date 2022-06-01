Сколько автомобилей в российских городах-миллионниках?

На города-миллионники в нашей стране приходится 22% всего российского парка легковых автомобилей (то есть, почти каждый пятый). Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Согласно последней переписи населения, произведенной в 2021 году, в России числится 16 городов-миллионников. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в этот перечень входят Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Челябинск, Омск, Красноярск, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пермь. Суммарно в этих 16 городах на 1 января 2022 года было зарегистрировано 10 млн 195 тысяч легковых автомобилей.

Самый большой парк среди российских городов-миллионников имеет Москва, в которой числится почти 3,7 млн легковых автомобилей. Также свыше миллиона машин насчитывается в Санкт-Петербурге (1,7 млн шт.). Автопарки остальных городов-миллионников составляют менее 500 тысяч единиц, а самый маленький из них – в Перми (248 тыс. шт.).

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