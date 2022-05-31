Водители смогут предъявлять права и ОСАГО в виде QR-кода

Минцифры России и МВД России продолжают вести активную цифровизацию услуг для развития функциональных возможностей мобильного приложения «Госуслуги Авто» и перевода документов для владельцев автомобилей в цифровой вид.

В планах – запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Напомним, сейчас главная функция «Госуслуги Авто» – возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Этот функционал был разработан в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС, реализуемого Минцифры совместно с МВД. Ход опытной эксплуатации сервиса признан успешным и продолжается на всей территории России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. Соответствующее постановление утвердило правительства РФ. Решение касается около 5 млн водительских удостоверений. Помимо водительских удостоверений, постановление распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций. Как отмечается, решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин.

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