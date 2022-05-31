Испанский авторынок в апреле 2022 года сократился на 12% | АВТОСТАТ

Испанский авторынок в апреле 2022 года сократился на 12%

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Испанский авторынок в апреле 2022 года сократился на 12%

Рынок транспортных средств в России
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Испанский авторынок в апреле сократился на 12,1% и составил 69111 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат соответствует уровню реализации во времена мирового финансового кризиса 2008 года и обусловлен продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, а также снижением спроса, вызванным потребительской неуверенностью на фоне геополитической обстановки в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим ANFAC ухудшила свой прогноз на 2022 год с 900 тысяч до 800 тыс. автомобилей.Таким образом, испанский авторынок уже третий год подряд не сможет достигнуть уровня в 1 млн реализованных машин. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи автомобилей в Испании составили 233509 единиц (-11,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в апреле стал Volkswagen, реализовавший 6534 автомобиля (-12%). На втором месте идет Toyota, чей результат составил 5738 машин (+10,2%). Третью строчку занимает местный SEAT, который снизил продажи на 42,5% до 5283 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Kia (4957 шт., +11,3%) и Hyundai (4856 шт., +43,8%).

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Фото: AutoWP.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: испанияавторынок европыавтомобильные рынкимировой авторынок

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