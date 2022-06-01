Great Wall Wingle 7 получил экспедиционную спецверсию от Arctic Trucks

Российское подразделение компании Arctic Trucks представило свой новый проект на базе китайского пикапа Great Wall Wingle 7. Спецверсию AT35 называют экспедиционной, и она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных дорожных условиях.

Как пишет портал Motor.ru, автомобиль получил колесные диски Arctic Trucks из алюминиевого сплава, пневматические шины с дорожным протектором, усиленную подвеску и расширители бамперов и арок. Кроме того, специалисты из Arctic Trucks Russia обработали швы китайского пикапа антикоррозийным покрытием и установили подкрылки. Отличить экспедиционный Wingle 7 от стандартного можно и по наклейкам по бокам, логотипам компании на брызговиках и эмблеме на корме.

В результате доработок дорожный просвет Great Wall Wingle 7 AT35 увеличили с 21 до внушительных 32 см. Кроме того, угол въезда теперь составляет 36 градусов вместо 29, а угол съезда – 29 градусов вместо 23. Минимальный радиус разворота вырос с 7,25 до 8,4 метра.

Экспедиционный Great Wall Wingle 7, как и стандартный пикап, оснащен дизельным турбированным двигателем объемом 2 л и мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей, оборудованной принудительной блокировкой заднего дифференциала. Вместительность пикапа GWM Wingle 7 достигается благодаря внушительному размеру грузовой платформы: длина – 1680 мм, ширина – 1460 мм, высота – 480 мм.

Стоимость Great Wall Wingle 7 AT35 не называется, поскольку окончательная цена будет зависеть от набора дополнительного оборудования, которое предлагается заказчикам. Стандартный пикап на сегодняшний день доступен от 2 млн 999 тыс. рублей.

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Фото: Arctic Trucks