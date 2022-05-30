АВТОВАЗ наметил на 6 июня запуск сборки LADA Granta

АВТОВАЗ планирует возобновить работу 6 июня, начав производство автомобилей LADA Granta. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев, по словам которого оснащение выпускаемых автомобилей будет зависеть от наличия комплектующих. В пресс-службе АВТОВАЗа, в свою очередь, напомнили, что с 6 июня по 4 сентября завод будет работать в четверхдневном режиме.

По данным дилеров АВТОВАЗа, во второй половине июня в продаже появится LADA Granta в упрощенной версии. Так, в самом простом исполнении модель останется без ABS, системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. Более оснащенная комплектация будет включать электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки «Евро-5», двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.

На сегодняшний день стоимость LADA Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727,9 тыс. рублей. В этой машине есть одна подушка безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS. По итогам четырех 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 60% до 17777 машин, что на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели. В результате вазовский «бюджетник» занял третье место среди бестселлеров на российском авторынке после Kia Rio и LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ