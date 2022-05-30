Nissan Qashqai стал самым продаваемым автомобилем за последнюю неделю мая

В последнюю неделю мая россияне чаще всего покупали кроссовер Nissan Qashqai. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых легковых автомобилей.

Так, за период с 23 по 29 мая 2022 года Nissan Qashqai был реализован в количестве 503 единиц. Он с заметным отрывом опередил популярных в России «корейцев» – Kia Rio и Hyundai Solaris, показатели которых составили 395 и 380 проданных машин соответственно. Кроме них, в пятерку лидеров вошли отечественные седаны LADA Vesta (366 шт.) и LADA Granta (363 шт.). Результаты остальных моделей оказываются ниже отметки в 300 штук.

Всего же за последнюю неделю мая в России было куплено 8093 новых легковых автомобиля, что на 19% превышает показатель третьей недели (с 16 по 22 мая). Более того, достигнутый результат является наибольшим за последние 9 недель, то есть, начиная с конца марта.

Эксперты агентства также отмечают, что за 4 недели мая объем российского рынка составил 25223 экземпляра. И пока это меньше, чем в апреле – тогда было реализовано 28 тысяч новых легковых машин.

Более подробная информация о продажах автомобилей по неделям содержится в специальном обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Nissan