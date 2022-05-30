«Автотор» возобновил производство в ограниченном объеме из-за нехватки комплектующих

Калининградский завод «Автотор» возобновил производство автомобилей, но испытывает трудности с комплектующими. Об этом местному телеканалу «Каскад» сообщил основатель компании Владимир Щербаков, по словам которого, в настоящее время предприятие выпускает в основном некомплектные машины. Что касается объемов производства, то если раньше он составлял в среднем 900 автомобилей в сутки, то сегодня – порядка 200 машин, пишет агентство «Интерфакс».

«Автотор» сейчас не может также в полной мере производить автомобили южнокорейских марок: хотя Корея не вводила санкций, но опасается американских ограничений, распространяющихся и на компоненты автомобилей. По словам В.Щербакова, в настоящее время у «Автотора» есть почти 10 тыс. комплектов, «которые лежат без электроники, электроника имеет американский след». При этом он выразил уверенность, что решение этой проблемы будет найдено.

Напомним, «Автотор» приостановил работу на время корпоративного отпуска, который был замечен с 1 по 22 мая, однако о возобновлении производства компания до этого официально не объявляла.

«Автотор» является одним из крупнейших производителей иномарок в России. В последние годы завод занимался сборкой автомобилей корейских марок Kia и Hyundai, а также немецкого BMW, однако концерн BMW объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде.

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, «Автотор» имеет предварительные договоренности о сборке автомобилей на своих мощностях с производителями из стран, которые не вводили санкции против России. Однако названия компаний, с которыми ведутся переговоры, глава Калининградской области раскрывать не стал. По его словам, переход на новые модели может занять три - четыре месяца.

Фото: «Автотор»