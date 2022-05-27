Петербургский завод Hyundai возобновит производство не раньше середины лета

Петербургский завод Hyundai, который с 1 марта приостановил производство автомобилей в связи с нехваткой комплектующих, продлил простой до 30 июня. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на рассылку работникам предприятия.

По данным источников, с 4 по 17 июля на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» будет плановый коллективный отпуск. Таким образом, конвейер, скорее всего, не возобновит работу до 18 июля. На тот же срок продлен простой на заводе двигателей Hyundai WIA, а также предприятиях поставщиков. В пресс-службе Hyundai ситуацию не прокомментировали.

По словам работников, недавно прошла встреча с руководством завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». На ней топ-менеджмент сообщил, что Hyundai покидать российский рынок пока не планирует. Сокращение смен или сотрудников не рассматривается. Но вариант, что простой затянется до конца года, не исключается. В этом случае содержание сотрудников и выплата 2/3 зарплаты продолжится, средства на это у предприятия есть. Также возможно онлайн-обучение, за которое будет выплачиваться премия.

Напомним, самой массовой моделью на конвейере «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является Kia Rio – в январе – апреле 2022 года году в России было реализовано 18677 автомобилей этой модели (-41%). При этом в отчетный период Rio стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке. На седане Hyundai Solaris остановили свой выбор 15606 покупателей, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Реализация компактного кроссовера Hyundai Creta составила 11216 экземпляров (-57%).

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Фото: Hyundai