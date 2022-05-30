АВТОВАЗ завершил производство автомобилей Renault

АВТОВАЗ прекратил производство автомобилей Renault – в минувшую пятницу два последних автомобиля Sandero Stepway после доукомплектования и отработки дефектов были отправлены в цех отгрузки. Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», на производственных участках предприятия автомобилей Renault больше не осталось.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будут выпускаться кроссовер Renault Duster и хэтчбек Sandero под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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Фото: Renault