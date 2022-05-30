Британский авторынок в апреле 2022 года сократился на 16%

Британский авторынок в апреле сократился на 15,8% и составил 119167 машин. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 536727 единиц (-5,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. В связи с этим в SMMT снизили свой прогноз продаж на 2022 год – с 1,89 миллиона до 1,72 млн машин.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в апреле стал Ford, реализовавший 10060 автомобилей (-22,4%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 9860 машин (-11,6%). Третий результат показала Kia – 7588 проданных автомобилей (+0,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (7491 шт., -14,5%) и Volkswagen (7315 шт., -45,1%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT