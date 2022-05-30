Porsche Taycan получил спецверсию в честь гоночной трассы

В 2022 году немецкой гоночной трассе «Хоккенхаймринг» исполняется 90 лет. В честь юбилея автодрома, на котором с 2019 года базируется Porsche Experience Centre, немецкий автопроизводитель представил особый электрический седан Porsche Taycan GTS в исполнении Hockenheimring Edition.

Как пишет портал Motor.ru, кузов новинки окрашен в особый цвет Stone Grey, дополненный акцентами оттенка Bronzite, причем 21-дюймовые колёса Mission E Design оформлены в тон основной окраске электромобиля. Тормозные суппорта окрашены в черный цвет, а логотипы Hockenheimring Edition сделаны в оттенке Stone Grey.

Впервые в истории электромобиль Porsche Taycan получил обивку салона черной кожей с прострочкой нитью цвета Island Green, декоративные панели сделаны из дерева Paldao с открытыми порами, а часть элементов окрашены в цвет Bronzite.

Помимо шильдиков, спецверсию отличают вытисненный на центральном подлокотнике логотип 90-летия Хоккенхаймринга, а при открытии дверей специальные проекторы отображают на асфальте эту же эмблему. Также юбилейный логотип нанесен на ключ от электромобиля.

Технически Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition повторяет стандартную модель, представленную в конце 2021 года – электромобиль имеет двухмоторную 598-сильную электрическую силовую установку и полный привод. Покупатель спецверсии сможет парковаться на территории Porsche Experience Centre, посещать фирменные мероприятия и два года бесплатно пользоваться зарядными станциями на трассе.

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Фото: Porsche