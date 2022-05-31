Nissan и Mitsubishi представили доступные электромобили

Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi одновременно представили две новые модели, которые построены на совместном предприятии NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Это электромобили, причем довольно доступные – заявленная цена Nissan Sakura от 18,2 тыс. долларов (Mitsubishi eK X EV дороже на 500 долларов). Но благодаря государственным субсидиям Sakura можно купить за 13,9 тыс. долларов, пишет портал Autonews.ru.

В основе Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV лежат серийные машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Но если Nissan Sakura получил новый кузов, то в Mitsubishi решили пойти более простым путем и просто поставили электрическую «начинку» в кузов серийного кейкара Mitsubishi eK X.

Технические характеристики автомобилей не самые выдающиеся на фоне более дорогих европейских или американских электромобилей: установленный в передней части двигатель выдает 64 л.с. (больше кейкарам не положено), а батарея всего на 20 кВт-ч позволяет проехать на одной зарядке максимум 180 км по циклу измерения WLTC. Максимальная скорость машин – 130 км/ч.

Несмотря на относительно скромные возможности, оснащение этих моделей неплохое: есть 9-дюймовый экран мультимедийной системы, светодиодные фары, колесные диски на 14 или 15 дюймов, автоматический парковщик, круиз-контроль, имеется и функция e-Pedal, когда машиной можно управлять фактически не трогая педаль тормоза.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi