Mercedes-Benz показал прототип электрического спорткара Vision AMG

Компания Mercedes-Benz представила прототип электрического спорткара Vision AMG. Серийная модель по его мотивам дебютирует в 2025 году.

Как пишет газета «Коммерсант», дизайн новинки выполнен в стиле концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQXX, но имеет ряд особенностей. Заднее и боковые стекла окрашены в тот же серебристый цвет Alubeam, что и сам автомобиль, а кузов имеет минимум стыков. Предусмотрены активный спойлер, увеличивающий длину кузова, а также необычная оптика.

Фирменную решетку радиатора AMG имитируют световые элементы, а соединенные световой полосой, на которую можно выводит различную информацию, выполнены в виде трехлучевой звезды. Фонари также имеют элементы в виде эмблемы Mercedes-Benz, а своей круглой формой они имитируют выхлопные трубы.

Серебристые звезды на кузове, неокрашенный углепластик в декоре, 22-дюймовые колеса с аэродинамическими колпаками, фирменный бирюзовый цвет компании Petronas отсылают к команде Mercedes-AMG в Формуле-1.

Новинка построена на платформе AMG.EA, которую будут использовать серийные электромобили AMG. Особенностью платформы стала компоновка элементов электрической силовой установки и аккумуляторов, которые обеспечивают низкий центр тяжести – батарея размещена сегментами по всей площади кузова, включая места под сиденьями, но для удобства седоков в ногах сделаны ниши в аккумуляторе.

Электромобили AMG получат батареи с особым анодом и повышенным уровнем энергообмена, а также более компактные и легкие аксиальные электромоторы. Технические подробности пока не раскрываются, поскольку еще идет разработка прототипа.

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Фото: Mercedes-Benz