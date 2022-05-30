Удлиненный Bentley Bentayga получил «богатую» версию First Edition

Удлиненный кроссовер Bentley Bentayga EWB получил приветственную версию First Edition. Отличительные черты такого автомобиля – шильдики снаружи и внутри, дополненные специальной вышивкой на сиденьях, десятиспицевые колеса диаметром 22 дюйма и забранные хромированной сеткой прорези в бампере. Вдобавок на машине штатно стоят подогрев руля и фоновая подсветка Bentley Diamond Illumination с 30 цветами на выбор, пишет портал Motor.ru.

Задние двери оснащены электроприводом и открываются по нажатию кнопки. Покупателям не придется доплачивать за ковры с высоким ворсом, контрастную прострочку сидений и 1720-ваттную аудиосистему Naim for Bentley с 20 динамиками. Однако пара планшетов диаметром 10,1 дюйма для задних пассажиров (Bentley Rear Entertainment) в стандартное оснащение не включены.

Для Bentayga EWB First Edition предложена палитра из более чем 60 кузовных красок. Также покупателям доступен весь набор кожаной обивки – от однотонной до двухцветной. Вставки на передней панели и дверях можно сделать из шпона орешника или акации коа либо выбрать «техническую» отделку темным шлифованным алюминием, углеволокном и шпоном Piano Linen.

В остальном же First Edition не отличается от обычной Bentayga EWB. Кроссовер оснащен 4,0-литровым V8, развивающим 550 л.с., а с места до 100 км/ч разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч. От исходной модели новинка отличается увеличенном на 180 мм колесной базой – причем вся прибавка пошла на увеличение свободного пространства на втором ряду.

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Фото: Bentley