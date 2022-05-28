Hyundai Solaris в апреле 2022 года стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Hyundai в апреле реализовали 4150 автомобилей – на 73% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи Hyundai в нашей странесоставили 34176 машин (-39%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 11,6% против 10,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Hyundai в прошлом месяце стал седан Solaris, чья реализация снизилась на 65% и составила 1804 автомобиля. На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 1162 проданных машины (-82%). Замыкает тройку российских бестселлеров Hyundai кроссовер Tucson четвертого поколения, на котором остановили свой выбор 369 покупателей (рост в 9 раз).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров Hyundai появился седан Solaris в лимитированном исполнении Sportline. Кроме того, компания «Хендэ Мотор СНГ» представила в России новый минивэн Staria, который пришел на смену предыдущему поколению модели H-1.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Hyundai