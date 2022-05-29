УАЗ в апреле 2022 года снизил продажи в России на 36%

Ульяновский автозавод в апреле реализовал 1620 автомобилей, что на 36% ниже показателя годичной давности. По итогам четырех месяцев 2022 года в нашей стране было продано 6835 ульяновских внедорожников (-16%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» в апреле выбрали 433 покупателя (-55%).В результате он вошел в ТОП-15 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 793реализованных машины (-20%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 195 экземпляров, что на 37% хуже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине мая Ульяновский автозавод приостанавливал производство в связи с государственными майскими праздниками и корпоративным отпуском, во время которого на предприятии была реализована весенняя кампания по ремонту производственного оборудования.

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Фото: УАЗ