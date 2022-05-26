Электрический среднетоннажный фургон WOLV FC40 может появиться в России

Нижегородская компания NEMO, официальный дистрибьютор электрогрузовиков WOLV, изучает целесообразность импорта среднетоннажного электрического фургона WOLV FC40. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщил сооснователь проекта Андрей Дорофеев, добавив, что летом этого года производитель Fengchuen планирует получить европейский ОТТС на эту модель, что значительно ускорит процесс сертификации в Таможенном союзе.

Внешний вид WOLV FC40 отличают двухуровневая оптика, соединенные между собой ДХО, а фары спрятаны под стеклом в специальных нишах. Салон же автомобиля подчеркнуто утилитарный: в нем нет ни цифровой приборной панеди, ни экрана медиасистемы, а вместо климат-контроля работает кондиционер.

Фургон оснащается двигателем мощностью 136 л.с. По данным автопроизводителя, WOLV FC40 способен проехать на одной зарядке до 300 км. Емкость батареи от крупнейшего китайского производителя CATL составляет 105,3 кВт-ч. На стандартную зарядку уходит до 10 часов, но есть и быстрая.

Размеры WOLV FC40 – 5915 x 2040 x 2632 мм при колесной базе 3665 мм. В кабине два места, но добавить еще одно сиденье можно опционально. Непосредственно грузовой отсек занимает 10,5 куб.м. Снаряженная масса – 3,3 тонны с учетом грузоподъемности в 1250 кг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания NEMO представила в России новый электрический грузовичок WOLV FC-25. В настоящее время модель проходит сертификационные испытания, которые планируется завершить к июлю, а в сентябре первые машины должны появиться у дилеров. В будущем NEMO планирует привезти в Россию и другие модели WOLV (речь, в частности, о грузовиках DV40 и DV45). Тем не менее, сейчас рынок не готов к электромобилям большей грузоподъемности, считают в компании.

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Фото: Fengchuen