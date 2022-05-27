Hyundai Creta N Line представят в Бразилии вместо России

Бразильское подразделение Hyundai анонсировало дебют кроссовера Creta в новой «спортивной» версии N Line. Изначально премьера такой модификации должна была состояться в России, причем еще в первом квартале текущего года, но из-за этого не случилось, поскольку компания Hyundai поставила свою деятельность в России на паузу. Так что теперь право провести мировую премьеру кроссовера Hyundai Creta N Line досталось Бразилии, где базовая Creta выпускается с прошлого лета, пишет издание «Авторевю».

Напомним, Creta N Line была сертифицирована в России еще в марте. Судя по сертификационным изображениям, «спортивная» версия получила другие бамперы и более широкую радиаторную решетку с оригинальным узором. Изменена форма противотуманных фар, сзади выставлена напоказ двустволка выпускной системы, а в задних фонарях появились прозрачные секции. Более мощный двигатель не предусмотрен. Судя по всему, подобный набор отличий будет и у бразильской Hyundai Creta, чей официальный дебют состоится уже в июне.

Между тем, недавно индийская Hyundai Creta, которая внешне практически не отличается от аналога для России, получила новую специальную версию под названием Knight Edition («рыцарь»). Новинка предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором, развивающим 150 л.с., либо с дизельным двигателем той же мощности и объема. В числе внешних отличий от стандартной Creta – глянцевая черная отделка радиаторной решетки с красными вставками, затемненные элементы экстерьера (корпуса наружных зеркал, задние стойки и пороги) и красные тормозные суппорты, но только спереди. Логотип Hyundai покрыт черным хромом, а на задней двери появился логотип Knight Edition, указывающий на принадлежность к специальной серии. В салоне – черная же обивка сидений и рулевого колеса с красной строчкой, в красном цвете выполнена и окантовка вентиляционных отверстий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2022 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 11216 автомобилей, что на 56% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день Hyundai Creta доступна на российском рынке по цене от 1 млн 859 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке, можно узнать здесь.

Фото: Hyundai