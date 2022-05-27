Правительство выделило 30 млрд рублей на поддержку автокомпонентной отрасли, сообщил в эфире «России 24» вице-премьер РФ Юрий Борисов. Соответствующую меру Минпромторг РФ включал во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций. Средства будут доводиться до производителей через гранты Фонда развития промышленности, пишет агентство «Финмаркет».

Данная мера предполагает увеличение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции. Механизм работает так: ФРП выдает льготный заем на проект в размере от 50 млн рублей под 1% годовых, а при реализации проекта в установленный компанией срок Минпромторг дает предприятию субсидию на погашение этого займа.

Напомним, трудности с поставками автокомпонентов российские и локализованные в РФ иностранные автозаводы начали испытывать еще в 2021 году, когда мировой дефицит микроэлектроники добрался до нашей страны. Не успела отрасль прийти в себя в 2022 году, как зарубежный бизнес начал стремительно сокращать свое присутствие в России из-за специальной военной операции на Украине. Последовавший за этим разрыв цепочек поставок компонентов из-за рубежа привел к необходимости замещать эту продукцию отечественными аналогами.

Самая актуальная информация о стоимости и комплектациях новых автомобилей содержится на сайте «Цена Авто».