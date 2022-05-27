В Японии продолжаются продажи автомобилей LADA в обход санкций

Японский импортер автомобилей LADA в обход санкций продолжает импортировать новые машины и запчасти к ним, чтобы обеспечить запас на перспективу.

Судя по информации местной компании Le Parnass, которая на эксклюзивных правах занимается импортом российских машин в Страну восходящего солнца, поставки автомобилей LADA продолжаются и после 24 февраля, несмотря на введенные против России санкции. Однако в Le Parnass отметили, что после 18 июля 2022 года поставки как новых машин, так и запасных часией к ним из России будут запрещены, пишет портал Motor.ru.

В настоящее время на рынке Японии можно купить трехдверную версию внедорожника LADA Niva по цене от 2,98 млн иен или около 1,5 млн рублей. За «спортивную» версию седана LADA Vesta местный импортер просит 3,78 млн иен или около 1,9 млн рублей.

Напомним, в конце марта Япония ввела запрет на экспорт на российский рынок премиальных товаров: помимо ювелирных украшений и драгоценных камней, под запрет попали и люксовые автомобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Hyundai вернулась на рынок Японии после неудачной попытки закрепиться в этой стране в 2001 - 2009 годах. Японским покупателям предложены только электрические модели: это электромобиль Hyundai Ioniq 5 в четырех версиях по цене от 37 тыс. до 46 тыс. долларов, а также водородный кроссовер Hyundai Nexo в единственной фиксированной комплектации за 60 тыс.долларов. Поставки товарных машин начнутся в июле. Планируются также программы подписки на автомобили.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ