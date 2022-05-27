Минпромторг подтвердил привлечение китайских компаний к производству на заводе «Москвич»

Работа по привлечению китайского производителя в производство автомобилей «Москвич» ведется, рассматриваются две компании. Об этом агентству «ТАСС» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, однако их названия раскрывать не стал.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на бывшем заводе «Рено» не будут выпускаться старые модели автомобиля «Москвич», там будут производить «самые современные модели». Он также отметил, что «для этой работы понадобятся и международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно». По его словам, на это «есть перспективы».

Напомним, московский завод «Рено Россия» передан правительству Москвы без опциона на обратный выкуп, при этом сделка была совершена по символической стоимости. До конца 2022 года на предприятии планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». При этом модельный ряд Renault на предприятии в Москве выпускаться не будет. Основным технологическим партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе будут выпускать электромобили. При этом стратегия развития предприятия предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие собственных продуктов, в том числе электрических. По данным источников, КАМАЗ ведет переговоры со своим нынешним партнером – автоконцерном JAC, а московские власти прорабатывают сотрудничество с другими китайскими автопроизводителями, среди которых, в частности, называются FAW и BYD. Принципиальное решение по модели для московского предприятия пока не принято. Кроме того, Москва совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ работает над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.

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Коллаж: «АВТОСТАТ»