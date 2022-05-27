«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: стали известны лучшие российские дилеры

26 мая были подведены итоги 8-й ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», организаторами которой являются агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто. Награждение победителей состоялось на торжественной церемонии в Москве.

Целью Премии является анализ деятельности дилерских центров и холдингов, а также выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж, сервиса и маркетинга. К участию в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» были приглашены все официальные дилерские центры, работающие России (свыше 3 тысяч). На финальном этапе за звание лучших боролись 575 дилеров (в их числе 42 холдинга) из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов.

Лучшие российские дилеры были названы в пяти традиционных номинациях:

- «Организация продаж новых автомобилей»;

- «Организация продаж автомобилей с пробегом»;

- «Организация сервиса»;

- «Маркетинг – Автомобили с пробегом»;

- «Лучший клиентский опыт».

Кроме них, в этом году стали известны победители Премии и в двух новых номинациях – «Легкий коммерческий транспорт» и «Коммерческий транспорт».

В общей сложности памятные награды получили более 50 лауреатов. Подробно ознакомиться с итогами 8-й ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» можно здесь.

Фото: КЛЮЧАВТО