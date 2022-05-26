АВТОВАЗ не возобновит производство на следующей неделе

АВТОВАЗ в связи с отсутствием комплектующих введет простой с 30 мая по 3 июня включительно. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов. Напомним, АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей с 30 апреля по 11 мая в связи с плановым корпоративным отпуском (с 4 по 6 мая) и праздничными днями, однако затем неоднократно продлевал простой в связи с продолжающимся дефицитом автокомпонентов.

Ранее на этой неделе президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, а затем о постепенном восстановлении его объемов. По данным дилеров, первой моделью, которая будет выпущена после затянувшегося простоя, станет LADA Granta в упрощенной версии. Такие автомобили ожидаются в продаже во второй половине июня.

Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 8506 автомобилей LADA – это на 78% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 61218 машин, что на 50% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,8% против 23,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ