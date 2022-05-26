Сколько новых люксовых автомобилей купили россияне в апреле?

В апреле 2022 года жители РФ приобрели 28 новых люксовых автомобилей – почти в 4 раза меньше, чем за тот же месяц прошлого года (108 шт.). Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт». Специалисты отметили, что месяцем ранее (в марте) тоже отмечалось падение, но всего на 3%, а в феврале в этом сегменте вообще наблюдался резкий рост (в 3,5 раза).

На первой позиции марочного рейтинга находится итальянский бренд Maserati, автомобили которого разошлись тиражом в 9 экземпляров. Иными словами, это каждая третья купленная в апреле машина сегмента Luxury. А вот что касается британских марок Bentley и Rolls-Royce, то у них в апреле были одинаковые объемы реализации – по 5 единиц. Следом за ними в рейтинге идет Lamborghini с результатом 4 проданных автомобиля. Далее расположились Ferrari (3 шт.), Aston Martin (1 шт.) и Aurus (1 шт.).

В модельном рейтинге тоже лидирует представитель Maserati, поскольку все 9 купленных автомобилей – это кроссовер Levante. Отметим еще кроссовер Lamborghini Urus, показатель которого составил 3 штуки. Остальные модели сегмента Luxury были приобретены в количестве 1 – 2 единиц.

Автомобили люксовых (и не только) марок – можно найти в салонах проверенных дилеров.



Фото: «Авилон»