Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши

Компания Mercedes-Benz намерена пересмотреть свою модельную линейку, сократив количество автомобилей начального уровня и увеличив число роскошных машин. В настоящее время все модели штутгартской марки поделены на три сегмента: начальный Entry Luxury, к которому относятся A-Class, B-Class и так далее, средний Core Luxury (C-Class, E-Class и электрические EQC и EQE) и топовый Top-End Luxury (все продукты AMG и Maybach, а также S-Class, G-Class и GLS). Отныне на развитие сегментов Top-End Luxury и Core Luxury пойдут 75% инвестиций, а линейку Entry Luxury сократят с нынешних семи до четырех моделей, пишет портал Motor.ru.

Согласно новой стратегии Mercedes-Benz, продажи роскошных автомобилей Top-End Luxury должны к 2026 году увеличиться на 60% по сравнению с «доковидным» 2019-м. Компания рассчитывает достичь такого показателя, в том числе за счет нового Mercedes-Maybach EQS, серийная версия которого будет запущена в следующем году. Кроме того, марка подтвердила работу над Mercedes-Maybach SL.

Что касается сегмента Core Luxury, то все модели этой категории постепенно будут переводиться на электрическую платформу EVA2, а затем и на перспективную MB.EA. Так, на 2023 год намечена премьера E-Class следующего поколения.

А вот линейку уровня Entry Luxury пустят «под нож»: из семи нынешних моделей планируется отставить только четыре, но какие именно, в компании пока не сообщают. С большой долей вероятности, в отставку могут отправить B-Class и CLA. Оставшиеся четыре модели со временем переберутся на новую платформу MMA, дебют которой ожидается в 2024 году.

Между тем, в России дальнейшая судьба Mercedes-Benz пока неизвестна. С марта немецкий автопроизводитель не поставляет в страну новые машины, на неопределенный срок остановлено и производство на заводе марки в Подмосковье.

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Фото: Mercedes-Benz