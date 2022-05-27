Итальянский авторынок в апреле 2022 года упал на треть | АВТОСТАТ

Итальянский авторынок в апреле 2022 года упал на треть

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Итальянский авторынок в апреле 2022 года упал на треть

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Автомобильный рынок Италии в апреле сократился на 33% и составил 97339 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, а также отложенным спросом из-за утвержденных правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Италии составила 435647 единиц (-26,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 14601 машину (-37,2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 38,1% и составили 8487 единиц. На третьей строчке идет Toyota с показателем 7140 реализованных автомобилей (-11,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (5863 шт., -34,8%) и Audi (4492 шт., -25,4%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.

Фото: Fiat

Источник: АВТОСТАТ

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