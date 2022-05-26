Volkswagen может свернуть сборку на мощностях ГАЗа

Вступление в силу американских санкций против «Группы ГАЗ» приведет к тому, что компания не сможет продолжать сборку автомобилей Volkswagen и Skoda на своей площадке в Нижнем Новгороде. Напомним, в 2017 году, еще до введения санкций, контракт был продлен до 2025 года, и теперь Volkswagen будет вынужден его разорвать, пишет газета «Коммерсант».

В «Группе ГАЗ» заявили, что будут действовать исходя из последующих решений Volkswagen, приоритетом является социальная защищенность сотрудников. В «Фольксваген Груп Рус» говорят, что с апреля 2018 года продолжение производства на заводе в Нижнем Новгороде зависит от генеральной лицензии, выдаваемой OFAC. Будущие планы в компании не комментируют, лишь указывая, что в связи с общей политической и экономической ситуацией и вытекающими последствиями контрактная сборка моделей на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде была остановлена уже 3 марта 2022 года, и с этого момента персонал находится в простое. Пока Volkswagen не объявил об уходе с российского рынка, но источники в отрасли отмечают, что держать заводы в простое и содержать штат сотрудников бесконечно невозможно.

Как говорит партнер аналитического агентства «АВТОСТАТ» Игорь Моржаретто, ГАЗ потеряет доходы от контрактной сборки. Для Volkswagen гораздо важнее площадка в Калуге, поскольку вложения в нее были намного выше, хотя перспективы продолжения работы и там пока неопределенные.

Напомним, на предприятии в Калуге выпускаются кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia. В 2021 году на производственных площадках компании было произведено 170,3 тыс. машин, из них 118 тысяч – на заводе компании в Калуге, а также 52,3 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время производство легковых автомобилей ведется лишь на двух предприятиях – это Ульяновский автозавод и «Хавейл Мотор Рус», который, кстати, в ближайшее время должен начать поставки дилерам новой модели – среднеразмерного кроссовера Haval Dargo. Остальные автозаводы в нашей стране на сегодняшний день находятся в простое. В качестве основной причины вынужденной остановки конвейеров официально называется нехватка комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

«Почти все заводы по производству автомобилей в России не работают. У большинства дилеров пока еще есть машины, но они есть благодаря тому, что были произведены и завезены до февраля 2022 года, и еще просто не распроданы. Сток заполнен с прогнозами продаж вплоть до конца лета с учетом того, что продажи очень низкие. Будем надеяться, что к осени заводы наладят свои логистические цепочки и начнут работать», – заявил агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Об истории присутствия Volkswagen в России – читайте здесь.

Фото: Volkswagen