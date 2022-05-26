«Автотор» вернется к работе после доставки комплектующих из Европы

Калининградский завод «Автотор» вернется к производству автомобилей после доставки комплектующих, которые задержались в Европе. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Напомним, «Автотор» работу на время корпоративного отпуска, который был замечен с 1 по 22 мая, однако о возобновлении производства после 22 мая компания не объявляла, пишет агентство «ТАСС».

«Автотор» является одним из крупнейших производителей иномарок в России. В последние годы завод занимался сборкой автомобилей корейских марок Kia и Hyundai, а также немецкого BMW, однако концерн BMW объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде.

Как сообщал ранее Антон Алиханов, «Автотор» имеет предварительные договоренности о сборке автомобилей на своих мощностях с производителями из стран, которые не вводили санкции против России. Однако названия компаний, с которыми ведутся переговоры, глава Калининградской области раскрывать не стал. По его словам, переход на новые модели может занять три - четыре месяца.

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Фото: «Автотор»