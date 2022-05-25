Новый кроссовер JAC S4 появился у российских дилеров

Российским дилерам начал поступать новый кроссовер JAC S4, который поступит в продажу летом нынешнего года. При этом автомобили, вероятно, будут поставлять в нашу страну не из Казахстана, как предыдущие модели, а из Китая, пишет портал «Китайские автомобили».

Как следует из полученного ранее ОТТС, JAC S4 с размерами 4410 x 1800 x 1660 мм обладает колесной базой в 2620 мм. В моторную гамму модели входят турбированный двигатель объемом 1,5 л, который выдает 136 л.с. мощности и 200 Нм крутящего момента, а также атмосферный 1.6 с отдачей в 109 л.с. и 150 Нм. Оба агрегата работают в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а наддувный двигатель еще и с вариатором Punch.

Привод у JAC S4 только передний. Передняя подвеска независимая, типа «Макферсон», задняя – полунезависимая пружинная. Рулевое управление с электроусилителем. У всех колес дисковые тормоза, стояночный тормоз – с электрическим приводом.

В списке доступного оснащения для JAC S4 указаны электронные системы контроля устойчивости (ESC), помощи при торможении (BAS), регулирования тормозных сил (EBD) и контроля давления воздуха в шинах. Также упоминаются электрические стеклоподъемники и климат-контроль. Опционально устанавливаются датчики парковки, круиз-контроль, система навигации и камера заднего обзора.

Полный список дилеров JAC (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: ДЦ «Флагман Авто»