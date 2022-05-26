ФГУП «НАМИ» может стать монополистом в сфере сертификации автомобилей

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт ФГУП «НАМИ» стал единственной организацией, которой дано право на «оценку соответствия колесных транспортных средств (шасси) техническим требованиям», а также проведение исследований, испытаний и измерений. Такую роль ему отводит постановление Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Напомним, что этот документ разрешает выпуск упрощенных автомобилей без ABS, ESP и подушек безопасности, пишет газета «Известия».

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, этим постановлением правительство фактически создает в лице НАМИ монополиста в сфере сертификации транспортных средств. С учетом того, что большая часть акций АВТОВАЗа передана НАМИ, в нашей стране появится мегарегулятор с функциями производителя, отмечает эксперт.

В свою очередь, в пресс-службе самого института заявили, что ФГУП «НАМИ» является компетентной организацией, которая по поручению Росстандарта осуществляет экспертизу всех одобрений типа транспортного средства, оформляемых всеми аккредитованными органами по сертификации на предмет их правильности и обоснованности выдачи.

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Фото: АВТОВАЗ