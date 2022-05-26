Used Cars Forum – 2022: в центре внимания – автомобили с пробегом | АВТОСТАТ

Used Cars Forum – 2022: в центре внимания – автомобили с пробегом

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Used Cars Forum – 2022: в центре внимания – автомобили с пробегом

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы
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До форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который будет проходить уже в седьмой раз, осталось три недели (состоится 16 июня). В свете нынешних реалий отечественного автопрома – сегодня именно с подержанными автомобилями связаны главные надежды отрасли на выживание. Организаторы форума уже огласили большую часть программы мероприятия и назвали многих спикеров.

Ключевые темы – анализ автомобильного, финансового и страхового рынков, дилерские продажи автомобилей с пробегом (оптимизация бизнеса; как выживать и на чем зарабатывать; новые инструменты для увеличения маржи; каналы закупки запчастей), сценарии развития ситуации на рынке (плохой, очень плохой и катастрофический) и многое другое.

В рамках форума пройдет несколько круглых столов, в ходе которых участники – наиболее успешные компании – поделятся своим опытом и лучшими кейсами. Вместе обсудим, как бороться с перекупами и строить эффективные модели бизнеса в работе на вторичном авторынке. Подумаем, есть ли смысл и дальше просить правительство об отмене двойного НДС в условиях, когда получен очередной отказ государства. Представители банков и страховых компаний расскажут об изменениях процессов в мире финансов в связи с сокращением рынка и о своих предпринятых шагах. Вместе решим, как эффективнее выстраивать совместную работу дальше.

Ну, а на «десерт» нас ждет ставшее уже традиционным ежегодное награждение победителей рейтинга «Used Car Awards 2022»!

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно, пройдя по ссылке. Там же можно ознакомиться с предварительным списком спикеров и тем, которые будут рассмотрены.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииобзор рынка автомобилейвторичный рынокавтомобили с пробегомконференцииused car awards

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