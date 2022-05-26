Автоконцерны переходят с палладия на платину из-за рисков с российскими поставками

Автопроизводители активизируют усилия по сокращению использования палладия и увеличению количества платины из-за опасений по поводу поставок палладия из России, заявил в понедельник Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC).

На Россию сейчас приходится около 25 – 30% мировых поставок палладия и около 8 – 10% платины. Нет никаких признаков того, что Россия собирается ограничить экспорт палладия, но поскольку спецоперация на Украине затягивается, все больше компаний могут бойкотировать российский металл, а правительства могут вводить ограничения, пишет издание «За рулем».

«Усилия по замене палладия резко возросли», – сказал глава исследовательского отдела WPIC Тревор Рэймонд. «При этом сумма экономии при таком переходе для автопроизводителя огромна. К этому добавились опасения по поводу доступности (палладия)», – отметил он.

При цене около 950 долларов за унцию (28,3 грамма) платина стоит примерно вдвое меньше, чем палладий. Автопроизводители ежегодно используют около 2,5 – 3 млн унций платины и около 8,5 млн унций палладия.

Напомним, что наибольшим спросом палладий пользуется в автомобильной промышленности, где его применяют вместе с платиной в катализаторах. Палладий находит большее применение в бензиновых двигателях, платина – в дизельных.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».