Компания Ferrari посвятила спорткар Roma японской культуре, представив созданный специалистами отделения Tailor Made. Авторами идеи стали основатели посвященного дизайну и культуре издания Cool Hunting Эвана Оренстена и Джоша Рубина, которые предложили использовать традиционные материалы и ремесленные техники японской культуры в оформлении спорткара.

Как пишет газета «Коммерсант», кузов окрашен в ярко-синий цвет Indigo Metal, вдохновленный сукумо – традиционным японским красителем индиго. Оттенок также использован в оформлении интерьера, где для обивки сидений и ковров в салоне применили ткань сакиори – материал, который создавался из новых волокон и нитей ношеных кимоно. В спорткаре использованы два кимоно с острова Амами-Осима – 75-летнее кимоно цвета индиго и 45-летнее кимоно сочетания цвета индиго и красителя на основе глины – нити которых переплетены с высокопрочным нейлоном.

Обивка потолка выполнена из кожи, которая сделана в Киото. На два куска кожи цвета индиго вручную нанесен по технологии окраски с воском рокецу рисунок узора. В знак уважения к цуками – древнему искусству оборачивания рукоятей мечей катана – дверные ручки спорткара вручную обтянуты тонкими полосками черной кожи. Часть внутреннего декора сделана из меди, вдохновленного медными баночками для чая, которые выпускает древнее семейное киотское предприятие Kaikado.

На центральном подлокотнике и порогах Ferrari Roma появился семейный герб камон, на котором изображено колесо воловьей повозки, популярного транспорта среди аристократов в период Хэйан, спицами которого являются поршни двигателя V8.

Технически автомобиль не изменился, сохранив 620-сильный 3,9-литровый турбированный бензиновый V8 в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Выпущенный в единственном экземпляре спорткар публике представлен в рамках Недели дизайна в Нью-Йорке.

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Фото: Ferrari