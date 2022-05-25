Volkswagen не возобновит производство в России в ближайшее время

Компания Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем. Однако о закрытии площадок в Нижнем Новгороде или Калуге речи пока не идет. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на письмо «Фольксваген легковые автомобили», которое получили российские дилеры. В нем также говорится, что время ожидания гарантийного ремонта может увеличиться, при этом компания продолжает поставки российским дилерам запасных частей.

Напомним, заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде с 3 марта временно приостановили производство автомобилей из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. На предприятии в Калуге выпускаются кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» Volkswagen Group Rus ведет контрактную сборку кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

В 2021 году на производственных площадках компании было произведено 170,3 тыс. машин, из них 118 тысяч – на заводе компании в Калуге, а также 52,3 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

О текущей ситуации в российском автопроме – читайте в нашем специальном материале.

Фото: Volkswagen