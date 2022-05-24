JAC представил в России фургон Sunray

Компания JAC представила в России коммерческую модель Sunray, которая будет поставляться с казахстанского завода «СарыаркаАвтоПром». Новинка уже доступна для предзаказа у российских дилеров и поступит в продажу этим летом после завершения сертификации. Официальный прайс-лист на JAC Sunray пока не объявлен, но по предварительным данным, стоимость модели составит от 3,8 млн до 4 млн рублей за цельнометаллический фургон в базовой комплектации, пишет «Российская газета».

Кроме цельнометаллических фургонов клиентам будут доступны микроавтобусы и комби Sunray, а также шасси, которые будут дорабатываться нижегородскими производителями надстроек. По предварительным данным, заднеприводный LCV для российского рынка получит 2,8-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Не исключено, что в России также появится более производительный 2-литровый бензиновый мотор с отдачей 190 л.с.

В базовое оснащение JAC Sunray войдут гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, система стабилизации, система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». В качестве опций будут доступны предпусковой подогреватель двигателя, противотуманные фары, кондиционер и задние датчики парковки.

Как сообщил региональный менеджер JAC Павел Ячников, объем продаж JAC Sunray на этот год зависит от мощностей казахского завода, поэтому планируется реализовать от 500 до 1 тысячи машин.

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Фото: «СарыаркаАвтоПром»