ГАЗ в апреле 2022 года вошел в ТОП-5 лидеров российского авторынка

Горьковский автозавод в апреле реализовал 1892 легких коммерческих автомобиля, что на 61% ниже показателя годичной давности. В результате ГАЗ занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2022 года в нашей стране было продано 11229 автомобилей марки ГАЗ (-24%), согласно данным АЕБ.

Лидером продаж в прошлом месяце остается «ГАЗель» с показателем 1354 реализованных автомобиля (-68%). Спрос на ГАЗ «Соболь» снизился на 26% до 538 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ