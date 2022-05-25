Третья неделя мая: доля продаж «китайцев» – 15%

Китайские бренды продолжают увеличивать свою долю на российском рынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа еженедельных данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, за третью неделю мая (с 16 по 22 число) в нашей стране было реализовано 6783 новых легковых автомобиля, что на 40% больше, чем неделей ранее (4855 штук – за период с 9 по 15 мая).

Россияне по-прежнему чаще покупают машины отечественных (1926 шт.) и корейских (1582 шт.) марок, на долю которых по итогам третьей недели пришлось 28% и 23% соответственно. Рубеж в тысячу купленных легковых автомобилей удалось преодолеть и китайским брендам (1023 шт.), доля которых составила 15%. При этом в первую и вторую недели мая этот показатель был еще выше – 16% и 17% соответственно. Учитывая тот факт, что в апреле на долю «китайцев» пришлось 12,6%, в мае этот показатель будет выше.

Также стоит отметить, что уже три недели подряд китайская марка Chery входит в пятерку самых популярных на авторынке РФ. За период с 16 по 22 мая ее продажи составили 371 новый легковой автомобиль. Выше только LADA (1875 шт.), Kia (817 шт.), Hyundai (739 шт.) и Renault (661 шт.).

Что касается модельных предпочтений, то тройку лидеров третьей недели мая образуют LADA Granta Sedan (483 шт.), Hyundai Solaris (328 шт.) и Kia Rio (312 шт.). Лучший из «китайцев» – кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (161 шт.). Но он только двенадцатый в общем зачете.

Какие еще автомобили попали в число наиболее продаваемых? Эта и другая информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery