Доля Renault в АВТОВАЗе перешла под контроль НАМИ

Доля приостановившего операции в России французского автоконцерна Renault в АВТОВАЗе перешла под контроль ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Таким образом, НАМИ стал владельцем 67,7% долей ООО «Лада Авто Холдинг», оставшиеся 32,3% в котором сохранились за «Ростехом». Зарегистрированное в Москве ООО «Лада Авто Холдинг» владеет 100% акций АВТОВАЗа с конца прошлого года. До этого Renault и «Ростех» контролировали автопроизводителя через нидерландский офшор Alliance Rostec Auto B.V., пишет агентство «Интерфакс».

После приостановки операций Renault в России президентом АВТОВАЗа был назначен бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, который сменил на этом посту главу Renault в России и СНГ Николя Мора.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будут выпускаться кроссовер Renault Duster и хэтчбек Sandero под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Полный список автодилеров по городам РФ можно найти здесь.

Фото: АВТОВАЗ