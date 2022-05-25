Вступили в силу санкции США в отношении «Группы ГАЗ»

Американские санкции в отношении «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, применение которых Минфин США отсрочивал в течение 4 лет, вступают в силу с 25 мая. В результате любые финансовые сделки с «Группой ГАЗ» и его дочерними предприятиями должны быть прекращены, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, Минфин США периодически выдавал генеральные лицензии на работу с ГАЗом с начала 2018 года, когда российский автопроизводитель попал в список компаний, против которых ввели адресные санкции. Они имеют «кумулятивный эффект»: формально ограничения распространяются только на резидентов США, но в реальности они действуют для всех западных компаний. Европейские юрлица, которые сотрудничают с попавшими в американский санкционный список компаниями, обкладываются вторичными санкциями.

ГАЗ в своем пуле поставщиков имеет множество западных фирм – так, на «ГАЗелях» и «Валдаях Next» применяется дизельный двигатель Cummins, на некоторых автобусах – автоматические коробки передач Allison и ZF, на дизельных двигателях – управляющая электроника Bosch.

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Фото: ГАЗ